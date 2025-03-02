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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: Kilolarca eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buğday nişastası yüklü çuvallar içerisinde 60 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi.

IHA2 Mart 2025 Pazar 16:01 - Güncelleme:
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: Kilolarca eroin ele geçirildi
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini" önlemek amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilen bir çekici ve dorse üzerinde yapılan aramada; dorse içerisinde bulunan toplam ağırlığı 25 ton gelen bin adet buğday nişastası yüklü çuvallar içerisinde 5 adet çuvala zulalanmış halde toplam ağırlığı 60 kilo 200 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu aracın sürücüsü olan şüpheli şahıs ile ilgili gerekli adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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