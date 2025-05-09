Hakkari'de yaşlı adam askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Sümbül Mahallesi'nde yaşayan Kurt'un dün pancar toplamak için gittiği dağda kaybolması üzerine yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen AFAD, JAK, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlattı.

Sabaha karşı dağda yaralı ve bitkin halde bulunan Kurt'a ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, bölgeye helikopter talep etti.

Bunun üzerine alana yönlendirilen askeri helikoptere alınan Kurt, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurt'un yakını olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, AA muhabirine, akşam kayıp ihbarıyla bölgeye gittiklerini söyledi.

Ekiplerin dünden beri arama çalışması yürüttüğünü belirten Akboğa, "Vatandaşımız yaralı halde sabaha karşı bulundu. Akşamdan beri burada olan AFAD, JAK, emniyet ekipleri ve emeği geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Aldığımız bilgiye göre belinden biraz rahatsız ama ciddi bir durumu yok." dedi.