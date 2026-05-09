İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hakkari'de yaylada patlama: Çoban yaralandı üç koyun telef oldu
Güncel

Hakkari'de yaylada patlama: Çoban yaralandı üç koyun telef oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada koyun otlatan genç, meydana gelen patlamada yaralandı.

IHA9 Mayıs 2026 Cumartesi 20:27 - Güncelleme:
Hakkari'de yaylada patlama: Çoban yaralandı üç koyun telef oldu
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gürkavak köyü kırsalında meydana geldi. Doski Vadisi'ndeki yaylaya sürüsünü çıkaran 17 yaşındaki Muhammed Aykut, koyunları otlattığı sırada henüz belirlenemeyen bir cisim infilak etti. Patlamanın etkisiyle Aykut vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, sürüdeki 3 koyun telef oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aykut'un tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri, patlamaya neden olan cismin türünün belirlenmesi ve olayın detaylarının aydınlatılması için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.