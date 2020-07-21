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  • Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

AA21 Temmuz 2020 Salı 17:39 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 17:39
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 20 Temmuz'da merkeze bağlı Kırıkdağ köyü kırsalında 3 PKK'lı teröristin yakın hava desteği sonucu silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde Kırkpınar Deresi mevkisinde eylem yapmak üzere kullanılan 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 100 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 sırt çantası, sağlık çantası, 12 alıcı sistem, 2 verici sistem, 10 elektrikli fünye, 20 büyük pil, 30 metre kablo, 400 gram barut, akım ölçer ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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