Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Yüksekova seferi yapan bir yolcu uçağı Yüksekova Havalimanı'na inişinin ardından yoğun yağış nedeniyle pisten çıkarak ön dikmesi çamura saplandı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.20'de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı'na saat 13.15'te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyûbî Havalimanı'na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçak 13:18'de iniş esnasında pistten çıkmış; uçağın ön dikme kısmı toprak alana girmiştir. 185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken; olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" dedi.