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Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yapan uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle pistten çıktı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, '185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken; olumsuz bir durum tespit edilmemiştir' dedi.

DHA20 Eylül 2024 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
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Yüksekova seferi yapan bir yolcu uçağı Yüksekova Havalimanı'na inişinin ardından yoğun yağış nedeniyle pisten çıkarak ön dikmesi çamura saplandı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.20'de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı'na saat 13.15'te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyûbî Havalimanı'na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçak 13:18'de iniş esnasında pistten çıkmış; uçağın ön dikme kısmı toprak alana girmiştir. 185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken; olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" dedi.

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