İSTANBUL 24°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Hakkari'de zamanla yarış! Dereye düşen çocuk için seferberlik başlatıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dereye düşen 8 yaşındaki çocuğu bulmak için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İHA26 Nisan 2026 Pazar 13:12
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı kırsal bölgede meydana geldi.

8 yaşındaki Velat Taş, henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye düşerek akıntıya kapıldı.

Çocuğun gözden kaybolması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve güvenlik gücü sevk edildi. Kayıp çocuğu bulmak için AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da destek veriyor. Suyun akış yönü göz önünde bulundurularak arama faaliyetlerinin Durak, Karaağaç, Harmanlı, Öveç, Bozyamaç, Beyyurdu köylerine yakın yerlerde yoğunlaştırıldı.

Bölge halkına yönelik yapılan çağrılarda, dere güzergahında bulunan vatandaşların duyarlı olmaları ve herhangi bir bulguya rastlamaları durumunda vakit kaybetmeksizin yetkililere haber vermeleri istendi. Zamanla yarışılan bölgede, arama kurtarma çalışmaları hem su kenarında hem de su içerisinde titizlikle sürdürülüyor.

Ekiplerin bölgedeki yoğun çalışması devam ediyor.

  • hakkari arama
  • şemdinli çocuk
  • dere kurtarma

ÖNERİLEN VİDEO

Esed'in katliamcısı Yusuf'un itiraf videosu! Suriye devlet televizyonunda yayımlandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.