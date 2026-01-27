İSTANBUL 16°C / 9°C
  Her halkası tek tek kırılıp atılacak! Hakkari'de zehir tacirlerine darbe
Güncel

Her halkası tek tek kırılıp atılacak! Hakkari'de zehir tacirlerine darbe

Zehir tacirlerine yönelik Hakkari'de düzenlenen operasyonda 348 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

27 Ocak 2026 Salı 07:55
Her halkası tek tek kırılıp atılacak! Hakkari'de zehir tacirlerine darbe
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zehir tacirlerine yönelik Hakkari'de Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 348 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi; "Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yüksekova kırsalında; 332 kilogram Skunk, 16 kilogram Metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan şüphelilere yönelik operasyon devam ediyor. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu Suç Örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Emeği geçenleri tebrik ederim."

