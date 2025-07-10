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Hakkari'de zehir tacirlerine geçit verilmedi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 70 kilogram sentetik uyuşturucu ve 51 kilogram skunk ele geçirildi.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 15:18 - Güncelleme:
Hakkari'de zehir tacirlerine geçit verilmedi
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Hakkari'de 121 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Esendere beldesindeki Konuklu Mahallesi'nde uyuşturucu sevk edileceği bilgisini alan ekipler, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bir ev ve araçta arama yapan ekipler, 70 kilogram sentetik uyuşturucu ve 51 kilogram skunk ele geçirdi.

Şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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