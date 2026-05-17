  • Hakkari'de zincirleme kaza... 3 araç birbirine girdi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Havalimanı Kavşağı'nda üç hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

IHA17 Mayıs 2026 Pazar 22:49
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazası korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yeni Mahalle Havalimanı Kavşağı'nda üç hafif ticari aracın birbirine girmesiyle 11 kişi yaralandı, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araçlarda sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

YÜKSEKOVA HAVALAMANI KAVŞAĞI'NDA ÜÇ ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üç hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Havalimanı Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 33 DL 895, 01 ARZ 981 ve 34 GZ 2561 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE SIKIŞAN VATANDAŞLARI KURTARDI, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçlarda sıkışan bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

  • Yüksekova zincirleme kaza
  • Hakkari trafik kazası
  • Havalimanı Kavşağı kaza
  • zincirleme trafik kazası
  • Yüksekova Devlet Hastanesi

