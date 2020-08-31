İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kazan Vadisi bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve M-16 piyade tüfeği ele geçirildi."
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.