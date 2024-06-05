Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı. Burada konuşma yapan Ahmet Türk, Hakkari'ye kayyum atanmasını kınadı. Ahmet Türk'e tepki gecikmedi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın sert tepki göstererek, "Biz teröristi ne belediyede ne de Meclis'te istemiyoruz. Biz de senin kınamanı kınıyoruz." dedi.

"BİZ TERÖRİSTİ NE BELEDİYEDE NE DE MECLİS'TE İSTEMİYORUZ"

Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında Hakkari'ye kayyum atanmasını kınayan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın sert tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aşgın, "Burası mahkeme değil. Biz de senin kınamanı kınıyoruz. Bu ülkede adalet, hukuk var. Biz teröristi ne belediye başkanlığında ne de mecliste istemiyoruz. Hiç bir devlet teröriste müsamaha göstermez.' dedim" ifadelerini kullandı.