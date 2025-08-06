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  • ''Hakkında dava açılacak'' yalanıyla binlerce liralık vurgun... Görevlinin dikkati sayesinde kurtuldu
Güncel

''Hakkında dava açılacak'' yalanıyla binlerce liralık vurgun... Görevlinin dikkati sayesinde kurtuldu

Adana'da bir kişi kendisini tehdit eden dolandırıcılardan korkup çektiği 215 bin TL krediyi onların hesabına göndermek üzereyken banka görevlisinin dikkati ve polisin müdahalesiyle önlendi. Şahsın bir hafta içinde dolandırıcılara 183 bin TL gönderdiği öğrenildi.

IHA6 Ağustos 2025 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
''Hakkında dava açılacak'' yalanıyla binlerce liralık vurgun... Görevlinin dikkati sayesinde kurtuldu
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Olay, dün Kozan ilçesinde bir bankada yaşandı. İddiaya göre, 50'li yaşlardaki Ş.K. yaklaşık bir hafta önce telefonla arandı.

Telefonda kendini avukat B.K. olarak tanıtan şüpheli, dolandırmak istediği adama hakkında taciz davası açılacağını söyleyerek korkuttu. Kendisine iftira atılmasından korkan Ş.K.'den şüpheli 550 bin TL talep etti.

Dolandırıcıların yönlendirmesiyle çeşitli zamanlarda bankalardan 183 bin TL yatıran Ş.K. son olarak 215 bin TL de kredi çekti. Bankada dolandırıcıların Whatsapp üzerinden gönderdiği IBAN bilgilerine krediyi yatırmaya çalışan şahsı veznedeki görevli fark etti.

Ş.K.'nin dolandırılmaya çalışıldığını anlayan görevli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi. Bankaya yakın olan sivil polisler gelerek vatandaşı dolandırılmak üzere olduğunu söylemesine rağmen inandıramadı.

Daha sonra resmi üniformalı polislerin gelmesiyle Ş.K. dolandırılmak istendiğini anladı. Ş.K. kendisiyle irtibat kurulan numarayı arayınca şüpheli durumu fark ederek telefonu kapattı.

183 bin TL'si dolandırılan adam, çektiği 215 bin TL krediyi ise polis refakatinde bankaya iade etti. Yaşadıkları karşısında şok geçiren vatandaş, kendisini dolandıranlardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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