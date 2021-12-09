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Hakkında gizlilik kararı bulunan kadının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, can güvenliğinin sağlanabilmesi için hakkında gizlilik kararı bulunan bir kadının görsellerinin, bir sosyal medya hesabından paylaşılması ve bu kişinin öldürülmüş olabileceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 14:56
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada, "Arb. Av. Dr. Dilek Ekmekçi" hesabından bir mağdurun görsellerinin paylaşıldığı ve bu kişinin öldürülmüş olabileceğinin iddia edildiği belirtildi.

Mağdurun, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan eşinden boşanmak istediği için tehdit gördüğü, 2018 yılında kolluk kuvvetlerine müracaat ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur lehine, 2018-2021 yıllarında muhtelif tedbir kararları alınmıştır. 2018'den bu yana hem kolluk kuvvetleri hem de il müdürlüğümüz, mağdurun can güvenliği için aralıksız çalışma yürütmektedir. Mağdurun kendi talebi üzerine 30 Haziran'da alınan koruma kararı devam etmektedir ve eşi cezaevindedir. Mağdurun can güvenliğinin sağlanabilmesi için 16 Temmuz'da hakkında gizlilik kararı alınmıştır ve dolayısıyla kimlik bilgileri ve adresi gizli tutulmaktadır. Mağdur hakkında alınan gizlilik kararına rağmen, söz konusu bilgileri ifşa etmek, mağdurun can güvenliğini riske atmaktadır. Bu konuda tüm ilgililerin hassasiyet ve sorumlulukla davranması gerekmektedir."

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • gizlilik kararı
  • Dilek Ekmekçi
  • cezaevi

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