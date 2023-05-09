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Hakkında hapis cezası bulunan kadın İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan kadın, başkasına ait kimlikle geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

AA9 Mayıs 2023 Salı 21:34 - Güncelleme:
Hakkında hapis cezası bulunan kadın İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, dün yaptıkları denetimler sırasında şüpheli hareketlerde bulunan Neşe D'den kimliğini istedi.

Neşe D, polise "Kader Görmen" adına düzenlenmiş kimlik verdi.

Polis ekipleri, yaptıkları parmak izi incelemesi sonucunda Neşe D'nin başkasına ait kimlik kullandığını tespit etti.

Neşe D'nin yapılan GBT sorgulamasında, silahlı örgüt üyesi olduğu ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosunca hakkında verilen kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'na sevk edilen Neşe D, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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