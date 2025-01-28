Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlere iştirak ettiği belirlenen Barış Pehlivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Pehlivan, işlemleri için emniyete götürüldü.