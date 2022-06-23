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Hakkında soruşturma başlatılmıştı: İş adamı 'tehdit ve yağma' suçlamasıyla tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu ihalelerinde fesat karıştırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan iş adamı İrfan Güneş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA23 Haziran 2022 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda kamu ihalelerinde fesat karıştırma iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan iş adamı İrfan Güneş, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İrfan Güneş'in 'ihalesini iptal ettirmeme' karşılığında bir iş adamından para istediği ve tehdit ettiği iddia edildi. İş yerinin sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde "Tehdit, yağma ve işyeri kurşunlama" suçlamasıyla gözaltına alınan İrfan Güneş Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş adamının daha önce Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği "Katran" isimli yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda da adının geçtiği öğrenildi.

  • Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
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