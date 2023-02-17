Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 müteahhit depremde hayatını kaybetmiş

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin Diyarbakır'da enkaz çalışmaları devam ederken, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremde şimdiye kadar gözaltına alınan 67 şüpheli gözaltına alındı. Şimdiye kadar gözaltına alınan 39 kişiden 15'i tutuklanırken, 22'si adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı. Hakkında yakalanma kararı çıkarılan 67 kişiden Sözel Apartmanı'nı yapan Celal İ., Dündar Apartmanı'nın müteahhidi Halil İ. ise enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Diyarbakır'da doğrudan hissedilen depremde yıkılan merkez Bağlar ilçesinde Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı, Tesisler Kavşağı'nda bulunan Serin-2 Apartmanı ile Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi'nin üstündeki bina ve Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sözel Apartmanlarına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan "Deprem Soruşturma Bürosu"nda bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı görevlendirildi.

67 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yıkılan binaların yapısıyla oynandığı yönünde hakkında şüphe bulunan 67 şüpheliye gözaltı kararı çıkarıldı. Adli süreci yöneten savcılar, söz konusu binalarla ilgili, binanın yapısına etki edecek şekilde tadilat yapıldığı yönündeki iddiaları inceliyor. Gözaltına alınan 39 kişiden 15'inin "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandığı, 22'si adli kontrol tedbirleri olmak üzere 24 kişinin serbest bırakıldığı soruşturmada firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar da sürüyor.

YIKILAN BİNALARDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından işlem yapıldı. Alanında uzman bilirkişilerden oluşturulan heyet ile savcılar gözetiminde enkazda inceleme geniş çaplı inceleme yapılıyor.

2 MÜTEAHHİT YAPTIKLARI BİNANIN ENKAZINDA KALDI

Devam eden soruşturmada, büyük etki oluşturan depreme ilişkin haklarında yakalama kararı çıkarılan 67 şüphelinden Celal İ.'nin yaptığı Sözel Apartmanı, Halil İ.'nin ise müteahhidi olduğu Dündar Apartmanı'nın enkazında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.