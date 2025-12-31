Haklarında yakalama kararı bulunan 7 ismin mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüphelinin mal varlığına "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan el konulmasına karar verildiği bildirildi.