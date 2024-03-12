Haksız kazanç sağladığı iddia edilen 60 şüpheli yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek ATM'den "QR kod" ve "Cepbank" yöntemiyle haksız kazanç sağlayan ve bu kazancı kripto para borsası vasıtasıyla yurt dışına çıkarıp aklamaya yönelik çalışma yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimliği belirlenen şüphelileri yakalamak için İstanbul, Bursa, Muğla, Denizli, Balıkesir, Adana ve İzmir'deki 69 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 60 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el koydu.

Banka hesaplarını inceleyen ekipler, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon lira finansal döngü olduğunu tespit etti.

Polisin, firari olan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

