Haksızlığa uğradı, asla pes etmedi! Mesleğine dönmek için hukuk mücadelesini sürdürüyor

7 Ocak 2022 Cuma 22:00 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 22:00

2006'da, Milli Gazete, Vakit ve Yeni Şafak'ta, camianın yakından tanıdığı Karatepe lehine, uğradığı haksızlığa sessiz kalmayarak çeşitli yazılar yayınlandı.

Karatepe aleyhine her türlü psikolojik savaşı deneyen darbeci yapılar, FETÖ'cü savcı ve hakimleri devreye sokarak 2.5 yıl hapis cezası almasına neden oldular.

Karatepe'nin lehine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği, "Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidildiği" kararını dikkate bile almayan Yargıtay hakimleri, önceden hazırladıkları planla, mahkumiyet almasına yol açtılar.

Karatepe'nin isimlerini belirttiği tanıklar dinlenmemiş, eksik soruşturma yapılmıştı.

Öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Karatepe, yıllar sonra "Memnu Hakların İadesi ve Hak Yoksunluklarının Ortadan Kalktığı"na dair kararla, Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmenliğe dönmek için başvurdu.

FETÖ'CÜ SAVCI VE HAKİMLER HAPİSTE

Kumpasta başrolü oynayan ve düzmece bir iddianame ile ceza almasına sebep olan Cumhuriyet Savcısı ile "Kanun Yararına Bozma" kararını görmezden gelen Yargıtay üyeleri FETÖ üyeliğinden halen hapisteler.

MİLLİ EĞİTİM CAMİASI YAKINDAN TANIYOR

Karatepe, çeşitli Milli Eğitim Müdürlüklerinde Yazarlık Atölyesi seminerleri verdi. Yüzlerce okulda, Talas, Malazgirt, İstanbul'un Fethi, Kut'ul Amare, 15 Temmuz Hain Darbe Teşebbüsü ve aynı zamanda Ahilik Meslek Teşkilatı sunumları yaptı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN KARARI MERAKLA VE HEYECANLA BEKLENİYOR

Karatepe'nin sevenleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Tarık Sezai Karatepe'nin bir an önce öğretmenliğe dönmesini bekliyorlar.

DANIŞTAY 12. DAİRESİ'NİN EMSAL KARARI VAR

Danıştay 12. Dairesi, "Memnu Hakların İadesi ve Hak Yoksunluklarının Ortadan Kalktığı"na dair kararla müracaat eden bir memur için göreve dönme yolunu açmıştı.

MEMNU HAKLARIN İADESİ NEDİR?

Memnu Hakların İadesi, bir başka adıyla "Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi", 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda belli bir suçu işlemekten dolayı cezaya mahkumiyetin bir sonucu olarak, ömür boyu devam edecek bir hak yoksunluğu olmadığına hükmetmiştir.