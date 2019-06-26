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Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 'Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi'

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