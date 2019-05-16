Hakurk'ta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.
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