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Hakurk'ta çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

PENÇE Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26) şehit oldu. Acı haber, şehidin Konya'nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahellesi'ndeki ailesine verildi.

  • DHA
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Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı töreristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın acı haberi, Konya'nın Çeltik ilçesindeki ailesine ulaştı. Çeltik Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Ali Meşe ve askeri yetkililer, Kaşören Mahallesi'ndeki İsmail ve Fatma Ünal çiftine oğullarını şehadetini bildirdi.Bekar olduğu öğrenilen şehit Ünal'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Kaşören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
 
Konya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada,, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu belirtilerek, şehide Allah´tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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