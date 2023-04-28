Halasından Davutoğlu'na soğuk duş: Erdoğan'a oy vereceğim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun CHP'ye oy vermeye ikna edemediğini söylediği halası Nilüfer Özlen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verecek. Özlen'in komşuları ve yakın çevresine, "Ahmet artık CHP'yle birlikte. Ben CHP'ye oy vermem, Erdoğan'a oy vereceğim" dediği öğrenildi.

14 Mayıs'taki seçime CHP listelerinden girecek olan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, halasının CHP'ye oy vermeyeceğini söyleyip yeni bir tartışma başlattı. Davutoğlu katıldığı televizyon programında, "Halam, hayatı boyunca CHP karşısında durdu, bu nedenle oğluna, 'Şimdi biz Ahmet'e nasıl oy vereceğiz?' diye soruyormuş. Halamı ziyaret ettim ama CHP'ye oy vermeyecek" demişti.

YAKIN ÇEVRESİNE SÖYLEDİ

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, Davutoğlu'nun CHP'ye oy vermeye ikna edemediği halası Nilüfer Özlen, seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek. Özlen'in yakın çevresine, mutlaka sandığa gideceğini söylediği öğrenilirken, yaşlı kadının komşularına "Ahmet, artık CHP'yle birlikte. Ben, CHP'ye oy vermem, Erdoğan'a oy vereceğim" dediği belirtiliyor. Davutoğlu, Konya'da yaşayan 90 yaşındaki halasından gazetecilere konuşmamasını istemiş.

BABACAN DA DİLLENDİRİYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, seçmenin bir kısmını İmam Hatip ve başörtüsü karşıtlığı nedeniyle CHP'ye oy vermeye ikna edemediklerini söylemişti. Davutoğlu ve Babacan'ın bunu yüksek sesle dillendirmesinin, 7'li Masa'daki sorunlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun son günlerde masadaki ortaklarını bir kenara bırakıp İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yanına almasının, Babacan ve Davutoğlu'nu rahatsız ettiği ifade ediliyor.

BABACAN, KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Muharrem İnce ikinci tura kalırsa oy vermem" ve "Tabanımız CHP'ye oy vermez" sözleri üzerinden başlayan tartışmalar devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bu tartışmaları bir adım öteye taşıdı. Ankara Etimesgut'ta seçmenle buluşan İnce'ye, Babacan'ın seçimin ikinci tura kalması halinde kendisine oy vermeyeceğine ilişkin sözleri hatırlatıldı. Babacan'ı eleştiren İnce, "O birinci turda Kemal Bey'e oy verecek mi, ondan da şüpheliyim" dedi.