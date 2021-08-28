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Güncel

Halde tepki çeken görüntüler... Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, İstanbul sebze halinde bir kişinin kasalarca kabağı çöp kamyonuna attığı görüntüler üzerine harekete geçti.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:51 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:53
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Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamalar şöyle:

Dün sosyal medyaya yansıyan sebze halindeki bazı görüntüler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde derhal il müdürlüğümüze talimat verilmiştir.

Söz konusu eylemi yapan firma tespit edilmiş olup firma hakkında idari süreç başlatılmıştır.

İvedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezalar uygulanacaktır.

Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın!

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