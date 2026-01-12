İSTANBUL 3°C / -1°C
Güncel

Halep'te operasyonlar sürüyor... 24 TV ekibi terör tünellerini görüntüledi

Halep'te terör örgütü YPG'ye yönelik düzenlenen operasyon devam ederken Şeyh Maksud'un altındaki teröristlerin karargah olarak kullanmak için kazdıkları tüneller 24 TV ekibi tarafından görüntüledi.

HABER MERKEZİ12 Ocak 2026 Pazartesi 19:32 - Güncelleme:
Halep'te operasyonlar sürüyor... 24 TV ekibi terör tünellerini görüntüledi
Suriye'nin Halep şehrinde terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

Suriye ordusunun teröristlerden temizlediği Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde hayat normale dönerken, teröristlerin karargah olarak kullandıkları tüneller gün yüzüne çıktı.

İlk kez 24 TV ekiplerinin görüntülediği Şeyh Maksud'un kuzeyinden güneyine doğru kilometrelerce uzanan tünellerin, teröristler tarafından köstebek gibi kazıldıkları belirlendi.

Bir kısmı teröristlerden temizlenen tünellerden terör örgütünün çatışmalar için ikmal sağladığı belirtildi.

Tünele terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcılar ve mayınlarla çeşitli tuzaklar kurulduğu bildirilirken örgüte ait çeşitli cephaneliklerin ele geçirildiği ifade edildi.

