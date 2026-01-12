Suriye'nin Halep şehrinde terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

Suriye ordusunun teröristlerden temizlediği Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde hayat normale dönerken, teröristlerin karargah olarak kullandıkları tüneller gün yüzüne çıktı.

İlk kez 24 TV ekiplerinin görüntülediği Şeyh Maksud'un kuzeyinden güneyine doğru kilometrelerce uzanan tünellerin, teröristler tarafından köstebek gibi kazıldıkları belirlendi.

Bir kısmı teröristlerden temizlenen tünellerden terör örgütünün çatışmalar için ikmal sağladığı belirtildi.

Tünele terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcılar ve mayınlarla çeşitli tuzaklar kurulduğu bildirilirken örgüte ait çeşitli cephaneliklerin ele geçirildiği ifade edildi.