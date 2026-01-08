İSTANBUL 16°C / 3°C
  Halep'te terör operasyonu sürüyor! Bölgeye ilk giren 24 TV ekibi oldu: Çatışma hattının tam içerisindeyiz
Güncel

Halep'te terör operasyonu sürüyor! Bölgeye ilk giren 24 TV ekibi oldu: Çatışma hattının tam içerisindeyiz

24 TV Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz ve Şef Kameraman Uğur Tüney, Suriye ordusu ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmaların yaşandığı Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesine girdi.

8 Ocak 2026 Perşembe 20:18
Halep'te terör operasyonu sürüyor! Bölgeye ilk giren 24 TV ekibi oldu: Çatışma hattının tam içerisindeyiz
Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Operasyonun ardından bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, terör örgütü Halep'in çeşitli bölgelerinde sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi.

BÖLGEYE İLK GİREN 24 EKİBİ OLDU

24 Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz ve Şef Kameraman Uğur Tüney, Şeyh Maksud'da yaşanan gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Kurnaz, "Çok kritik bir noktadayız. Suriye ordusunun olduğu yerdeyiz ve çatışma hattının tam içerisindeyiz. Çatışma sesleri geliyor. Arkada askerleri görüyorsunuz tanklar burada. İlerde mermiler sekiyor. Yoldan asfalttan sekiyor. YPG'li teröristler buraya doğru ateş ediyorlar. Şu dakikalarda çatışma çıktı" dedi.

