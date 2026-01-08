Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Operasyonun ardından bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, terör örgütü Halep'in çeşitli bölgelerinde sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi.

BÖLGEYE İLK GİREN 24 EKİBİ OLDU

24 Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz ve Şef Kameraman Uğur Tüney, Şeyh Maksud'da yaşanan gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Bölgeye ilk giren 24 ekibi oldu. Şeyh Maksud'da sıcak çatışmadan ilk görüntüler... 24 Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz aktardı

Kurnaz, "Çok kritik bir noktadayız. Suriye ordusunun olduğu yerdeyiz ve çatışma hattının tam içerisindeyiz. Çatışma sesleri geliyor. Arkada askerleri görüyorsunuz tanklar burada. İlerde mermiler sekiyor. Yoldan asfalttan sekiyor. YPG'li teröristler buraya doğru ateş ediyorlar. Şu dakikalarda çatışma çıktı" dedi.