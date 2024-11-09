Halfeti Belediyesi önünde polise saldırıda yeni gelişme

İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından bu karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da görevlendirme yapılması sonrası belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine yönelik taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.