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Halfeti Belediyesi önünde polise saldırıda yeni gelişme

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan, güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunulmasına ilişkin yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 07:57 - Güncelleme:
Halfeti Belediyesi önünde polise saldırıda yeni gelişme
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İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından bu karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da görevlendirme yapılması sonrası belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine yönelik taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

  • Halfeti Belediyesi
  • polis
  • saldırı

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