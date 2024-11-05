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Güncel

Halfeti Belediyesi önünde polise taşlı saldırı: 8 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

AA5 Kasım 2024 Salı 09:03 - Güncelleme:
Halfeti Belediyesi önünde polise taşlı saldırı: 8 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın dün görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine dün görevlendirme yapılması sonrasında belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

  • Halfeti Belediyesi
  • polis
  • saldırı

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