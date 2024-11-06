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  • Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıda 8 gözaltı daha
Güncel

Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıda 8 gözaltı daha

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıda 8 gözaltı daha
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İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Dün olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltındaki 16 kişinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da görevlendirme yapılması sonrasında belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine yapılan taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

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