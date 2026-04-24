İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0305
  • EURO
    52,6774
  • ALTIN
    6792.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Halfeti Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Halfeti Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesine yönelik soruşturmada hakkında işlem başlatılan 28'i kamu görevlisi, 51 şüpheliden 49'u gözaltına alındı.

AA24 Nisan 2026 Cuma 10:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Halfeti Belediyesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde; 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatılmış olup, 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam etmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.