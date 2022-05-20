Halı ihracatında hedef Avustralya

Halı üreticilerinin yüzleri gülmeye başladı. Üç yıl aradan sonra 14-17 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilen 7. Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı, (DOMOTEX Turkey) sektörün 4 milyar dolar olarak belirlediği 2022 yılı ihracat beklentilerinin yükselmesine neden oldu. Dünya halı profesyonellerini bir araya getiren fuara 14 ülkeden 48'i yabancı firma, üst düzey yöneticileriyle katıldı.

BAĞLANTILAR UMUT VERDİ



DOMOTEX Turkey stantlarında kurulan özel showroomlarda, her biri ayrı ayrı desenlere sahip 2 bin halıyla ilgi odağı olan Royal Halı, yeni yurt dışı bağlantılarıyla fuardan mutlu ayrılan marka oldu. Geçen yıl Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam halı ihracatının 3.2 milyar dolar olduğunu hatırlatan Royal Halı Genel Müdürü Tansel Tula, özellikle Uzakdoğu ülkelerinden DOMOTEX Turkey Fuarı'na katılan firmaların yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerin, bu rakamı çok artıracağına işaret ettiğini söyledi.

HALI İHRACATININ YÜZDE 72'LİK KISMI GAZİANTEP'TEN



Royal Halı Genel Müdürü Tula, "Geçen yıl Türkiye halı ihracatının yüzde 72'lik kısmı Gaziantep'ten gerçekleşti. Buradan yapılan 2,3 milyar dolarlık halı ihracatının içinde, bizim markalarımızın da büyük payı var. DOMOTEX Turkey'e yurt dışından 48 firma, üst düzey yöneticileriyle katıldı. Bunlar dünya halı ticaretinin büyük oyuncuları. Onlarla yaptığımız görüşmeler, bu yıl için ihracat beklentimizi yükseltti. Royal Halı olarak biz, Atlas Halı, Pierre Cardin Halı ve Studio Halı markalarımızla 28 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu anda Avustralya gibi Uzakdoğu ülkelerine de ihracat bağlantıları yapmak üzereyiz. Muhtemelen 28 ülke sayımız yılın sonunda 30'u geçecek" dedi.