İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Halı sahada kahreden ölüm! O anlar kameraya yansıdı
Güncel

Halı sahada kahreden ölüm! O anlar kameraya yansıdı

Kahramanmaraş'ta bir kişi futbol maçı sırasında aniden yere düşerek hayatını kaybetti. Sahada yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA20 Aralık 2025 Cumartesi 15:05 - Güncelleme:
Halı sahada kahreden ölüm! O anlar kameraya yansıdı
ABONE OL

Kahreden olay, Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'ndeki bir halı sahada meydana geldi. 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada bir anda rahatsızlanarak yere düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ahmetoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Ahmetoğlu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

O anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, kale önündeki şahsın biranda yere düşüp hayatını kaybettiği yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.