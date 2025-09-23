Halı sahada kalp krizi! O anlar kameralara yansıdı

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli evli ve 2 çocuk babası 32 yaşındaki polis memuru Murat Kına, Yeni Mahalle'sindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken fenalaşarak yere yığıldı.

Meslektaşları Kına'ya yardıma koşarken ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İlk müdahalesi yapılarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Kına, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kına'nın halı sahada futbol oynadığı esnada yere yığıldığı anlarsa kameraya yansıdı. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenle uğurlanan Kına'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığına defnedildi.

Kına'nın cenazesinde oğlunun, babası Kına'nın fotoğrafını öptüğü anlar yürekleri dağladı.