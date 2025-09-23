İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4252
  • EURO
    48,9298
  • ALTIN
    5001.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Halı sahada kalp krizi! O anlar kameralara yansıdı
Güncel

Halı sahada kalp krizi! O anlar kameralara yansıdı

Hatay'da görev yapan 32 yaşındaki polis memuru arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Genç memurun ölümü ailesi ve arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

İHA23 Eylül 2025 Salı 09:25 - Güncelleme:
Halı sahada kalp krizi! O anlar kameralara yansıdı
ABONE OL

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli evli ve 2 çocuk babası 32 yaşındaki polis memuru Murat Kına, Yeni Mahalle'sindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken fenalaşarak yere yığıldı.

Meslektaşları Kına'ya yardıma koşarken ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İlk müdahalesi yapılarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Kına, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kına'nın halı sahada futbol oynadığı esnada yere yığıldığı anlarsa kameraya yansıdı. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenle uğurlanan Kına'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığına defnedildi.

Kına'nın cenazesinde oğlunun, babası Kına'nın fotoğrafını öptüğü anlar yürekleri dağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.