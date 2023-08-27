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Halı sahada silahlı saldırı

Bağcılar'da halı sahada taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

AA27 Ağustos 2023 Pazar 04:33 - Güncelleme:
Halı sahada silahlı saldırı
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Güneşli Mahallesi 1245 Sokak'ta dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Halı sahada başlayan tartışma soyunma odasında da devam ederken, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu Batuhan Y.B. bacağından, Mücahit C. de başından vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mücahit C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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