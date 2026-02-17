Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün gece halı sahada futbol oynadığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Matematik öğretmeni Vedat Sarıçam, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yapan Vedat Sarıçam aniden fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Sarıçam'ın vefatı, ailesi ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Merhum öğretmen için Alaşehir'deki Hacı Hacıbey Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Sarıçam'ın naaşı Yeni Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden öğretmen Vedat Sarıçam'ın vefatı, eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu. 45 yaşındaki Vedat Sarıçam evli ve 3 çocuk babasıydı.

Cenaze törenine Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, Manisa İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Alaşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, merhumun eşi Kübra Sarıçam, babası Mehmet Sarıçam, ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.