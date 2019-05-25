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Halı sahadan dönen gençler minibüs ile kaza yaptı: 14 yaralı

Avcılar’da maçtan dönen gençleri taşıyan panelvan minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çapışması sonucu meydana gelen kazada, 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza, Avcılar Tahtakale Mahallesi TEM Yan Yolda  saat 01.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Gaffar Okan Caddesi yönüne seyir halinde olan henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 34 AF 9320 plakalı minibüs ile karşı şeritten gelen 34 YT 2113 panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle halı sahadan dönen ve içinde 11 kişi olduğu minibüs ile panelvan araçtaki 3 kişi yaralandı.  Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
 
Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapanırken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar karışan araçlar çekici desteğiyle yoldan kaldırıldı. 
 
Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

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