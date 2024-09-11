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Haliç, çevre kirliliği ile yeniden gündemde: Sahil çöplerle kaplandı

Çevre kirliliği ile yeniden gündeme gelen Haliç'te çöplerin yüzdüğü sahil şeridi havadan görüntülendi.

IHA11 Eylül 2024 Çarşamba 10:31 - Güncelleme:
Haliç, çevre kirliliği ile yeniden gündemde: Sahil çöplerle kaplandı
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İstanbul'un "Altın Boynuz"u olarak bilenen Haliç, kirliliği ile yeniden gündeme geldi. Çöplerin yüzdüğü sahil şeridi havadan çekilen görüntülere yansıdı.

HALİÇ'İN KIYISI ÇÖPLERLE KAPLANDI

İstanbul'da sık sık kirliliğiyle gündeme gelen Haliç'in kıyısı çöplerle kaplandı. Zaman zaman kötü kokunun yayıldığı belirtilirken, kıyıda biriken atıklar vatandaşları rahatsız ediyor.

Kıyıda çöplerin suyu yüzesini kapladığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde Haliç'in durumu gözler önüne serildi. Görüntülerde, sahil şeridinde bulunan çöpler dikkat çekti.

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