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Haliç Köprüsü'nde ilginç görüntüler

Haliç Köprüsü kaza yapan otomobili gören diğer sürücüler, yüzlerce metre geri geri giderek, diğer şeritlere geçti. Sürücülerin geri geri giderek oluşturduğu trafik kameralara yansıdı.

DHA18 Temmuz 2021 Pazar 10:28 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 10:38
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Haliç Köprüsü Cevizlibağ istikametinde saat 08.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yan döndü. Araçtaki 3 kişi kazayı yara almadan atlatırken otomobilde hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir şerit kullanılamazken yoğunluk nedeniyle trafikte beklemek istemeyen diğer sürücüler araçları ile yüzlerce metre geri geri giderek başka yola girdiler.

Sürücülerin toplu halde araçları ile tersine trafik oluşturmaları kameralara yansıdı.

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