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Haliç Köprüsü'nde kaza yapan araçta yangın

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde, önündeki hafif ticari araca çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 07:47 - Güncelleme:
Haliç Köprüsü'nde kaza yapan araçta yangın
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D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Edirne yönünde seyir halindeki Kadir U. yönetimindeki 34 DES 876 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden İbrahim T. yönetimindeki 34 DGB 479 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kaza sonucu otomobilinde yangın çıkan Kadir U. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri yangının çıktığı orta şeridi trafiğe kapatırken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü Kadir U, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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