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Haliç Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmasına vatandaş tepkili

Asfalt yenileme çalışması kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre trafikte kaldı.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 09:44 - Güncelleme:
Haliç Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmasına vatandaş tepkili
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının önceki gece başlattığı D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor.

Köprünün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten sağlanmaya çalışılıyor. Bu yolu kullanan sürücüler, yan yol ve alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Zeytinburnu ile Cevizlibağ'dan itibaren başlıyor. Cevizlibağ, Edirnekapı ve Haliç Köprüsü arasındaki yolda araçlar güçlükle ilerlerken trafik akışı Haliç Köprüsü'nü geçtikten sonra kısmen rahatlıyor.

Çalışma nedeniyle köprüden Balat'a inen yollar ile Edirnekapı'dan köprüye bağlanan yan yollarda yoğunluk oluşuyor. Sosyal medyadan tepkilerini ifade eden bazı vatandaşlar, normal günlerde de trafik yoğunluğunun yaşandığı Haliç Köprüsü'ndeki araç sıkışıklığını daha da artıran bu çalışmaların gece saatlerinde yapılmasını talep etti.

ÇALIŞMALAR NE ZAMA BİTECEK?

İBB tarafından metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında 3 Temmuz'da saat 23.00'ten itibaren Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapatılacağı duyurulmuştu. Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla yapılacağı belirtilen çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanmasının planlandığı bildirilmişti.

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