Haliç Köprüsü'ndeki silahlı saldırıda yeni gelişme

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak'ta Halik Köprüsü'ndeki silahlı kavgada C.A'nın ölümüyle ilgili zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Olaya karışan şüphelilerin tespit edilmesi için çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelendi.



Polis, olay sırasında C.A'nın ölümüne neden olan silahın, M.K. tarafından ateşlendiğini tespit etti.

Çalışmaların devamında M.K. ve olaya karıştığı belirlenen 5 kişinin adreslerini tespit eden ekipler, eş zamanlı baskınlarla şüphelileri gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Bu arada silahlı kavgada yaralanan D.K'nın tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

