Haliç metrosunda seferler durduruldu

Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.