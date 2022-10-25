İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2022 Salı / 30 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6164
  • EURO
    18,3862
  • ALTIN
    985.325
  • BIST100
    4008.83
Güncel

Haliç metrosunda seferler durduruldu

Beyoğlu'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.

DHA25 Ekim 2022 Salı 10:58 - Güncelleme:
Haliç metrosunda seferler durduruldu
ABONE OL

Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.