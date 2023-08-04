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Haliç'te CHP etkisi: 4 yılda suyun rengi siyaha döndü

İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak tanınan Haliç'te 2019 yılına kadar masmavi olan suyun rengi siyaha büründü. AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, CHP yönetimindeki İBB'ye tepki göstererek, 'Burası, 1994'ten 2019'a kadar birçok deniz canlısının yaşadığı, insanlarımızın nefes alabildiği, seyir zevki en üst düzeyde olan eşsiz bir manzaraydı.' dedi.

Yeni Şafak4 Ağustos 2023 Cuma 22:06 - Güncelleme:
Haliç'te CHP etkisi: 4 yılda suyun rengi siyaha döndü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında teslim aldığı belediye başkanlığı döneminde temizlediği Haliç, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte karanlık günlerine geri döndü. Dört yıl içinde 30 yıl öncesinin görüntülerine benzer bir hal alan Haliç, çöplük haline geldi.

HALİÇ 90'LI YILLARA DÖNDÜ

Yeni Şafak'ın haberine göre; AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, "Haliç, 1994'ten 2019'a kadar birçok deniz canlısının yaşadığı insanlarımızın nefes alabildiği, seyir zevki en üst düzeyde olan eşsiz bir manzaraydı." diyerek Haliç'in içler acısı son durumu görüntüledi.

CHP'li İBB yönetimini eleştiren Özkan, "2019'dan itibaren istenmeyen kötü günlerine döndürülmeye başlandı. İBB yönetiminin yaşattığı zorluklara Haliç'in kirliliği de eklenince basiretsizlikleri aleni şekilde ortaya çıkmıştır." dedi.

İSTANBULULAR DA İSYAN ETTİ

Bölgede yaşayan vatandaşlar da koku ve kötü görüntüden şikayet etti. Çocuklarının suya ayağını soktuğunu ve kokudan rahatsız olduklarını belirten vatandaş, "Akşamları çok yoğun belli oluyor kokusu." dedi. Bir başka vatandaş ise uzun süredir bölgede olduğunu ve kirlilik ile kokudan şikayetçi olduğunu bildirdi.

KOKULAR NEDEN ARTIŞTA?

Derelerde biriken katı atıklar ve arıtılmamış kanalizasyon suları, Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden Haliç'e akıyor, bu durum bölgede kötü kokuya, kirliliğe ve renk değişimine neden oluyor.

Haliç'i besleyen derelere, farklı noktalardan arıtılmamış atık sular karışıyor. CHP'li İBB'nin temizlik çalışması yapmadığı da görülen dereler çöplerle ve katı atıklarla kaplandı.

Yosunların, sıvı ve katı atıkların yüzeyini kapladığı ve pis kokuların arttığı derelerde, kurbağalar cirit atıyor.

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