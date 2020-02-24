24 Şubat 2020 Pazartesi13:55 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:01

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), kapatılan Samanyolu TV'de Şefkat Tepe isimli dizide Hz. Muhammed'in (s.a.v.) güya bir ışık halesi olarak bir kamyonet kasasına bindirildiği sahneyle Hz. Peygamber'i kullanmıştı. Böylece onu takip edenlerin beynini yıkamaya çalışmıştı. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ayrıca yıllarca Hz. Peygamber'i rüyasında gördüğünü söylemiş, böylece İslam'ı da istismar etmişti.

HALİFELER KOĞUŞLARI GEZİYORMUŞ!

Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in herkul.org sitesinde yayınlanan videosunda terör örgütünü ayakta tutabilme adına dört halifeden Hz. Ömer ile Hz. Ebubekir'i yine kullandı.

FETÖ tutuklularını koğuşta Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'in ziyaret ettiği yalanını dile getiren elebaşı Gülen, "Onun için belki hadi şimdiye kadar bu mubahla yapmıyorum, belki binlerce mektup görülen rüyalar insanların iftihar tablosu. Koğuşları gezmesi, Hz. Ebubekir Efendimizin koğuşları gezmesi zindanda. Hz. Ömer Efendimizin koğuşları gezmesi Sahabe-i Kiramla içli dışlı olmaları. Böyle, böyle içinde bulunma mevzuu davanın hizmetin, dava düşüncesinin içinde bulunmaya vabestedir" dedi.

"BU MALA İNANANLAR VAR HALA'

Gazeteci Nedim Şener videoyu paylaşarak FETÖ liderinin bu sözlerine tepki gösterdi. Şener, "Bu mala inananlar var hala'dedi.

Videoyu izleyenler, sosyal medyadan yorumlar da yaptı. Asaf isimli hesap, "Mesaj veriyor yine moral veriyor koğuştakilere. Koğuştakiler vahki vah size" yorumunu yaptı. Bir diğer Twitter kullanıcısı R_Verda, "Din bunun çıkarları için var. Yoksa dinle, İslam ile alakası yok!" dedi. Başka bir sosyal medya hesabının sahibi @purkinaa isimli hesap "Yakında CHP'yi de ziyaret etti derlerse şaşırmayın!" yorumunu yaptı. (Sabah)