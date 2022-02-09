İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2022 Çarşamba / 8 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Halil Falyalı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 gözaltı
Güncel

Halil Falyalı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.

IHA9 Şubat 2022 Çarşamba 09:21 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:21
ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın bulunduğu araca evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından Halil Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. KKTC polisi tarafından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 kişinin yakalanarak göz altına alındığı bildirildi. Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • Halil Falyalı
  • gözaltı
  • cinayet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.