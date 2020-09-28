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Güncel

Halil Sezai'nin tutukluluğunun devamına karar verildi

Yaşlı adamı kendi evinin bahçesinde darp ettiği için tutuklanan Halil Sezai'nin tutukluluğunun devamına karar verildi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 14:33 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 14:35
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