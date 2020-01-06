06.01.2020 15:47 - Güncelleme: 06.01.2020 15:47

Bu akşam Fox Tv'de ekranlara gelecek olan Bizim İçin Şampiyon filmi yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikayesi anlatılıyor. Film ile birlikte Halis Karataş kimdir, kaç yaşındadır? Jokey Halis Karataş nereli? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Halis Karataş 2 Ekim 1972'de Sivas’ta doğdu. Çocukluğunda futbola ilgi duysa da amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olması nedeniyle bu alana yöneldi. Halis Karataş hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

HALİS KARATAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Halis Karataş 2 Ekim 1972'de Sivas’ta doğdu. Çocukluğunda futbola ilgi duysa da amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olması nedeniyle bu alana yöneldi.

Ailesi kendisinin jokey olmasına karşı çıktı; ancak o 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. ‘Sihirbaz’ lakabıyla anılan Halis Karataş’ın kariyerinde pek çok başarı bulunuyor.

Kayınpederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı, bu rekor halen kırılamamıştır.

2009'da düzenlenen Enternasyonel Yarış Festivalindeki özel Malazgirt koşusunu kazandı.

Halis Karataş, 21 Temmuz 2009'a kadar bindiği 520 at ile 165 şampiyonluk yaşadı.

20 Temmuz 2012 tarihinde 7 koşuda birinci olarak bu alanda 1985 yılında 6 koşu kazanan jokey Dede Mutlu'dan rekorunu alarak Türkiye spor tarihine geçti. Dünya rekorunda ünlü jokey Frankie Dettori'ye ortak oldu.

Halis Karataş, kariyeri boyunca 6 Gazi koşusu şampiyonluğu yaşadı.

2006'da kazandığı Gazi Koşusu'ndan sonra hakkında şike ve adam yaralama suçlamaları yapıldı. Bunun üzerine yaptığı basın açıklamasında: "Öncelikle bu haberlerin gerçek dışı, kasıtlı ve kötü niyetli olduğunu, benim yıllardır çok çalışmakla elde ettiğim başarılarımı karalamaya yönelik olduğunu belirtmek istiyorum. Hakkımda iddialarda bulunan bu şahsı ablamla belki 5-6 kez gördüm. Bu kişi bizden intikam almak ve haksız çıkar sağlamanın tek yolunu ünlü bir kişi olmamdan dolayı şahsıma iftira atmakta bulunmuştur." dedi.

Halis Karataş, eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır. Begüm Atman Karataş 28 Mart 2014 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Halis Karataş çok iyi bir Galatasaray taraftarıdır. Karataş, Şarkıcı Soner'in “Yorgundum” adlı klibinde oynamıştır.