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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na Gezi Parkı soruşturmasında yalan tanıklıktan iddianame

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 13:15 - Güncelleme:
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na Gezi Parkı soruşturmasında yalan tanıklıktan iddianame
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Ergenç ve Kocaoğlu'nun tanık olarak alınan ifadelerinde Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile irtibatlarının bulunup bulunmadığına yönelik sorulara verdikleri cevaplarının çelişkili olduğu belirtildi.

Şüphelilerin ifadelerinde Alabora ile hiçbir şekilde irtibatlarının bulunmadığını, yalnızca sanat camiasında sektörden birbirlerini tanıdıklarını beyan ettikleri anlatılan iddianamede, şüpheliler hakkında Gezi Parkı olaylarına yönelik 2013'e ait HTS-baz sinyal bilgisi incelenerek rapor düzenlendiği aktarıldı.

Raporda, şüpheli Ergenç ile Alabora arasında 12 kez arama-aranma-mesaj alma şeklinde iletişim tespiti bulunduğu, aralarındaki iletişimin Gezi Parkı olayları döneminde özellikle yoğunlaştığı vurgulandı.

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca hazırlanan rapora göre de şüphelilerin, Gezi Parkı eylemlerinde Alabora ile birlikte yer aldıklarına dair görüntülerin bulunduğu haber ve paylaşımlarla aynı karede fotoğraflarının olduğu kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin Alabora ile söz konusu dönem kol kola yürüyüş yaptıklarının da tespit edildiği belirtilerek, şüphelilerin, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında "tanık" olarak alınan ifadelerinde yalan tanıklıkta bulundukları anlatıldı.

Ergenç ve Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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