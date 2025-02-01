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Halit Ergül üçüncü otelini yaptırıyormuş

Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Gölcük Tabiat Parkı yolunda ‘Bolu manzaralı' yaptırdığı 3.otelinde çalışmalar devam ediyor. Ergül'ün Gazelle otelinin üstünde yapılan yeni otele yakın bir noktada vatandaşlar, “Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit” yazılı pankart astı.

IHA1 Şubat 2025 Cumartesi 08:24 - Güncelleme:
Halit Ergül üçüncü otelini yaptırıyormuş
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 gün önce Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasında yaralanan 50 kişiden 48'inin tedavisi tamamlandı. Dava dosyasına ilişkin gözaltına alınan 28 kişiden 19'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla 1 kişi ise normal olarak serbest bırakıldı.

GAZELLE'DE ÜCRETSİZ İZİN TARTIŞMASI: İŞÇİLER AYAKLANDI

Facia otelinin sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi ve aynı ihmallerin bulunduğu 5 yıldızlı Gazelle Otel yaşananların ardından kapatıldı. Kapatma kararı alan Grand Kartal A.Ş. yetkilisi Halit Ergül'ün eşi Emine Ergül, yönetim kurulu kararıyla işçilere 3 ay ücretsiz izin verileceği açıkladı. Yapılan toplantıda işçiler ayaklanarak, teklifi kabul etmedi. Avukatla yapılan görüşmeler sonrasında işçilere 1 ay içerisinde hak ve tazminatlarının verileceği taahhüt edildi. Emine Ergül imzalı dilekçe çalışanlara verildi. Verilen dilekçede, "Meydana gelen yangın sonucunda, çalışanların mağdur olmaması için ücretsiz izin konusunda görüşünüz alınmış, ancak onay vermemeniz nedeniyle iş akdiniz haklı nedenle ve zorunlu olarak feshedilmiştir. Tüm işçilik haklarınız, en geç 1 ay içerisinde tarafınıza ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

ULTRA LÜKS BOLU MANZARALI ÜÇÜNCÜ OTEL

Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde yaptırdığı 35 odalı ultra lüks 3'üncü oteli görüntülendi. Otel inşaatının kabasının bir kısmının bittiği ve içeride çalışmaların devam ettiği görüldü. Kapısında güvenlik ve içerisinde çalışanların olduğu inşaat sahası görüntülendi. Gölcük Tabiat Parkı yoluna yeni otelini yaptıran Ergül'ün ayrıca Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan diğer işletmesinin de kapatıldığı öğrenildi.

GAZELLE OTEL'E PANKART ASTILAR: "CANİ HALİT"

Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye'nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldı.

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